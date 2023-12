China: Abteilungsleiter der Zentralbank verurteilt

REUTERS/Jason Lee Die chinesische Zentralbank in Bejing

Bejing. Ein früherer Abteilungsleiter der chinesischen Zentralbank ist wegen Korruption zu mehr als 16 Jahren Haft verurteilt worden. Wie chinesische Medien am Donnerstag übereinstimmend berichteten, stand der ehemalige Leiter der Abteilung für Geldpolitik der Chinesischen Volksbank, Sun Guofeng, vor Gericht, weil er Bestechungsgelder in Höhe von insgesamt 21 Millionen Yuan (gut 2,6 Millionen Euro) kassiert haben soll.

Wie die Finanz-Nachrichtenseite Caixin unter Berufung auf ein von der Staatsanwaltschaft veröffentlichtes Dokument berichtete, wurde Sun zur Last gelegt, als Gegenleistung für die Bestechungsgelder Informationen geliefert zu haben. Der 51jährige habe zudem Insiderinformationen über ein in Shanghai notiertes Unternehmen genutzt, um an der Börse eigene Geschäfte zu betreiben.

Gegen Sun waren im vergangenen Jahr Ermittlungen wegen des Verdachts auf Korruption eingeleitet worden. Die chinesische Führung geht seit dem Antritt von Staatschef Xi Jinping im Jahr 2012 verstärkt gegen Korruption vor. Zuletzt war im November der ehemalige Chef der staatlichen China Citic Bank, Sun Deshun, wegen Korruption zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. (AFP/jW)