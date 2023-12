1. FC Köln trennt sich von Trainer Baumgart

Andreas Gora/dpa Aus die Maus beim Effzeh: Steffen Baumgart

Köln. Steffen Baumgart wird seine Tätigkeit als Trainer des 1. FC Köln beenden. Verein und Fußballehrer einigten sich am Donnerstag auf ein vorzeitiges Ende der eigentlich bis Sommer 2025 datierten Zusammenarbeit. Offiziell läuft Baumgarts Engagement nun zum Jahresende ab. Nach anhaltender sportlicher Talfahrt mit nur zwei Siegen in 16 Spielen und dem Absturz auf den vorletzten Tabellenplatz war der Glaube an eine gemeinsam initiierte Trendwende offenbar aufgebraucht. (dpa/jW)