US-Militär bekommt Zugang zu finnischen Militärstützpunkten

Ints Kalnins/REUTERS

Washington. Das US-Militär soll künftig Zugang zu 15 Stützpunkten und Übungsgebieten in Finnland haben. US-Außenminister Antony Blinken und der finnische Verteidigungsminister Antti Häkkänen unterschrieben am Montag ein entsprechendes Abkommen in Washington. Dieses muss noch vom finnischen Parlament abgesegnet werden, bevor es in Kraft tritt.

Russland hatte die geplante Verstärkung der Verteidigungszusammenarbeit seines nordwestlichen Nachbarn Finnland mit den USA in der vergangenen Woche kritisiert. Finland grenzt im Osten auf einer Länge von 1340 Kilometern an Russland. Kürzlich haben die USA ein ähnliches Abkommen mit Schweden geschlossen und dürfen demnach künftig 17 schwedische Militäreinrichtungen nutzen. (dpa/jW)