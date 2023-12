RTL Group verkauft ihre Sender in den Niederlanden

Henning Kaiser/dpa

Luxemburg. Der Medienkonzern RTL Group zieht sich aus dem niederländischen TV-Markt zurück und verkauft seine Sender dort für 1,1 Milliarden Euro an DPG Media. »Nachdem unsere ursprüngliche Konsolidierungsstrategie für die Niederlande im Januar 2023 von der Wettbewerbsbehörde blockiert wurde, ist nun der Verkauf an DPG Media die beste strategische Option für RTL Nederland und alle Stakeholder des Unternehmens«, sagte RTL-Group-Geschäftsführer Thomas Rabe laut einer Mitteilung vom Freitag. »Wir freuen uns auf die strategische Partnerschaft mit DPG Media.«

Ursprünglich hatte die RTL Group in den Niederlanden die TV-Geschäfte mit Talpa Network zusammenlegen wollen, was auf den Widerstand der Wettbewerbsbehörde stieß. Die RTL Group wird in den Niederlanden mit anderen Geschäften weiterhin präsent sein, etwa mit ihrer Produktionstochter Fremantle. Der Fernsehkonzern ist eine Tochter des Medienhauses Bertelsmann. (dpa/jW)