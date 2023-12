Erneut weniger Baugenehmigungen

Wiesbaden. Der Rückgang der Baugenehmigungen in Deutschland hat sich im Oktober fortgesetzt. Die Behörden genehmigten den Bau von 22.500 Wohnungen, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden berichtete. Das waren 11,5 Prozent oder 2.900 Einheiten weniger als ein Jahr zuvor. Trotz der großen Nachfrage nach Wohnraum sinkt die Zahl der Baugenehmigungen seit Monaten – teure Baumaterialien und stark gestiegene Zinsen bremsen. (dpa/jW)