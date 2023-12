Einige EU-Länder: Kritische Haltung gegenüber Israel gefordert

REUTERS/Shannon Stapleton Niemandes Präsident: Kundgebung gegen die Politik der israelischen Regierung

Brüssel. Eine Gruppe von EU-Staaten setzt sich beim Gipfeltreffen in Brüssel für eine kritischere Haltung gegenüber Israel im Nahostkonflikt ein. »Wir werden darauf drängen, dass der Gipfel eine stärkere Sprache zum Gazastreifen findet«, sagte Irlands Ministerpräsident Leo Varadkar am Donnerstag. Es brauche eine »klare Botschaft, dass das unnötige Töten von Zivilisten aufhören muss«, sagte sein belgischer Amtskollege Alexander De Croo. »Die Mehrheit der Wähler unter 40 Jahren in den USA und in der EU hat inzwischen mehr Sympathie für die Palästinenser als für die Israelis«, sagte Varadkar weiter. Die politische Führung könne das nicht ignorieren. Zu den als Palästinenser-nahen Länder zählen außerdem noch Spanien und Malta. In einem gemeinsamen Brief hatten die vier Länder zuvor eine »ernsthafte Debatte« über die »humanitäre Katastrophe« im Gazastreifen gefordert. Israel-nahe Länder wie Deutschland oder Österreich geraten damit unter Druck. (AFP/jW)