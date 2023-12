Zweite Liga erhält Torlinientechnik

Rolf Vennenbernd/dpa Ballkontrolle mal anders: Die "GoalControl" wird ab der Saison 2024/25 auch in der zweiten Bundesliga eingeführt

Frankfurt am Main. Die 2. Liga erhält in der kommenden Saison neun Jahre nach der Bundesliga die Torlinientechnik. Durch diese kann einem Schiedsrichter innerhalb Sekundenbruchteilen ein eindeutiges Signal gesendet werden, wenn sich der Ball mit vollem Durchmesser hinter der Torlinie befunden hat. Auf der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball-Liga (DFL) sprachen sich die 18 Zweitligisten am Montag für die Umsetzung der Technologie zur Saison 2024/25 aus. Die Vereine folgten damit einer Empfehlung der »Kommission Fußball« und dem Votum des DFL-Präsidiums die zuvor beide einstimmig ausgefallen waren.

Aus Kostengründen war in der 2. Liga bislang auf den Einsatz verzichtet worden. Die erforderlichen Statutenänderungen sollen nun im Frühjahr 2024 durch die DFL-Mitgliederversammlung beschlossen werden. Die praktische Anwendung der Technik soll analog zur Bundesliga durch die DFL-Tochtergesellschaft Sportec Solutions erfolgen. (SID/jW)