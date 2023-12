Kosten für ukrainischen EU-Beitritt berechnet

Brüssel. Bei einem EU-Beitritt der Ukraine würden einer Studie zufolge bis zu 17 Prozent des gemeinsamen Haushalts des Staatenverbunds in das Land fließen. In einem am Montag veröffentlichten Bericht des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) werden die finanziellen Folgen einer Vollmitgliedschaft der Ukraine in der EU auf rund 130 bis 190 Milliarden Euro geschätzt. Das derzeitige mehrjährige Budget des Staatenverbunds umfasst von 2021 bis 2027 rund 1,1 Billionen Euro. Die Ukraine hofft, dass die EU-Staats- und Regierungschefs beim Gipfeltreffen am Donnerstag und Freitag ihre grundsätzliche Zustimmung für einen Start von Beitrittsverhandlungen geben. (dpa/jW)