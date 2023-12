Wirtschaft in Euro-Zone geschrumpft

Robert Michael/dpa Baustelle in Dresden

Luxemburg. Die Wirtschaft der Eurozone ist in den Sommermonaten leicht geschrumpft. Im dritten Quartal (Anfang Juli bis Ende September) sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,1 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal zurückgegangen, teilte das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mit. Eine vorherige Schätzung wurde damit bestätigt. Besonders schwach fiel die Entwicklung in Irland aus, dort schrumpfte das BIP im Sommer um 1,9 Prozent. In der BRD und Frankreich, den größten Volkswirtschaften der Eurozone, lag der Rückgang bei jeweils 0,1 Prozent. (Reuters/jW)