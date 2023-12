Siemens-Chef erhält in einem Jahr 7,6 Millionen Euro

Michael Matthey/dpa Lohnt sich: Siemens-Vorstandschef Busch bei einem Auftritt im Bahntechnikwerk Braunschweig (23.11.2023)

München. Siemens-Vorstandschef Roland Busch erhält für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende September) eine Vergütung von 7,61 Millionen Euro, gut 700.000 Euro oder 10,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Geschäftsbericht hervorgeht. Im vergangenen Jahr hätte Busch damit unter den Dax-Vorstandschefs Platz sechs belegt. Sein Vergütungszuwachs geht vor allem auf einen um fast 800.000 Euro höheren Bonus zurück. Nummer zwei in der vorstandsinternen Gehaltsrangliste ist Finanzvorstand Ralf Thomas, der seine Vergütung auf 5,79 Millionen Euro schraubte. (Reuters/jW)