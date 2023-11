Erneut Mega-Smog in Neu Delhi

REUTERS/Altaf Hussain Stadt im Nebel: Smog in Neu-Delhi (27.10.2023)

Neu Delhi. Wegen starker Luftverschmutzung werden in der indischen Hauptstadt Neu Delhi Bautätigkeiten zeitweise eingeschränkt. Zudem wurde Schulen geraten, vorerst Online-Unterricht zu geben, wie die zuständige Behörde am Donnerstag mitteilte. Die Feinstaubbelastung in und um die indische Megametropole gehört zu den höchsten der Welt – und im Winter ist sie besonders stark. Sie liegt derzeit um ein Vielfaches über den als akzeptabel angesehenen Grenzwerten der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Der Grund für den Winter-Smog in und um Neu Delhi: Bauern in den umliegenden Bundesstaaten verbrennen dann trotz offiziellem Verbot Erntereste, um schnell und kostengünstig wieder anbauen zu können. Dazu kommen die Abgase von Autos, der Industrie und Staub von Baustellen und Müllverbrennungen. (dpa/jW)