Armenien: Festnahmen wegen geplanten »Terroranschlags«

Eriwan. Der armenische Geheimdienst hat nach eigenen Angaben einen versuchten »Terroranschlag« auf die Regierung vereitelt und fünf Verdächtige festgenommen. Diese hätten einen Bombenanschlag, Angriffe auf Zivilisten und die Einnahme von Regierungsgebäuden geplant, erklärte der Geheimdienst am Donnerstag. Ziel des Anschlags sei es gewesen, »das Funktionieren von Regierungsorganen zu behindern«. In den Wohnungen der Verdächtigen wurden demnach Waffen und Munition gefunden. Seit der Einnahme der umstrittenen Region Bergkarabach durch Aserbaidschan im September ist die politische Lage in Armenien äußerst angespannt. Oppositionsparteien hatten Ende September regierungskritische Proteste organisiert und den Rücktritt von Ministerpräsident Nikol Paschinjan gefordert. (AFP/jW)