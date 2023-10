Medwedew: 385.000 neue Soldaten 2023 rekrutiert

Ekaterina Shtukina/Pool Sputnik/AP/dpa Dmitri Medwedew (rechts) im Gespräch mit Offizieren auf dem Truppenübungsplatz Polivna (5.10.2023)

Moskau. Die russischen Streitkräfte haben im laufenden Jahr inmitten des Ukraine-Kriegs offiziellen Angaben zufolge 385.000 neue Soldaten rekrutiert. Davon hätten 305.000 Soldaten direkt einen Vertrag mit dem russischen Verteidigungsministerium unterzeichnet, sagte der frühere Präsident Dmitri Medwedew in einem am Mittwoch im Onlinedienst Telegram veröffentlichten Video. Bei den anderen 80.000 handele es sich um »Freiwillige«. Dieser Begriff wird in Russland in der Regel für Angehörige paramilitärischer Gruppen wie der Wagner-Truppe verwendet. Auch im kommenden Jahr solle die Rekrutierung neuer Soldaten fortgesetzt werden, sagte Medwedew, derzeit die Nummer zwei des russischen Sicherheitsrats. Demnach sollen ein Armeekorps, sieben Divisionen, 19 Brigaden, 49 Regimenter und eine Flottille neu gebildet werden.

Russland hatte von September 2022 an rund 300.000 Reservisten mobilisiert. Die russische Führung verzichtete aber trotz der Verluste in der Ukraine in der Folge auf eine weitere Mobilisierung und setzt statt dessen auf eine große Rekrutierungskampagne, um neue Soldaten zu gewinnen. (AFP/jW)