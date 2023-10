Linken-Abgeordnete: Neun Deutsche in Türkei festgenommen

Francisco Seco/AP Unter Beobachtung: Anhänger der Demokratischen Volkspartei (HDP) in Istanbul (19.3.2023)

Istanbul. In der Türkei sind laut der Bundestagsabgeordneten Gökay Akbulut (Die Linke) neun Deutsche festgenommen worden. Sie seien mit weiteren Menschen bei einer Pressekonferenz der türkischen Grünen Linkspartei (YSP) festgesetzt worden, schrieb die Abgeordnete am Freitag auf der Plattform X. Bei der Pressekonferenz sei Kritik an den jüngsten türkischen Angriffen auf Nordsyrien geübt worden. Auch eine Sprecherin der eng mit der YSP verbundenen Partei HDP bestätigte die Festnahmen. Die Betroffenen würden derzeit in einem Abschiebezentrum im südosttürkischen Sanliurfa festgehalten. Sie seien für einen Jugendkongress des YSP in die Türkei gereist. Insgesamt seien 35 Menschen festgenommen worden. (dpa/jW)