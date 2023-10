Razzia gegen illegales Firmennetzwerk in Geflügelverarbeitung

Sina Schuldt/dpa

Osnabrück. Ermittler von Staatsanwaltschaft und Zoll sind am Mittwoch in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen gegen ein mutmaßliches illegales Firmennetzwerk in der Geflügelverarbeitung vorgegangen. Wie der Zoll im niedersächsischen Osnabrück mitteilte, vollstreckten mehr als 430 Einsatzkräfte mehr als 70 Durchsuchungsbeschlüsse. Es geht demnach um Vorwürfe im Zusammenhang mit der Beschäftigung von Arbeitskräften – darunter das Vorenthalten von Löhnen oder auch die Verleihung von Beschäftigten zwischen Betrieben ohne eine Erlaubnis.

Darüber hinaus geht es um die Beschäftigung ausländischer Arbeiter ohne Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungen sowie ohne ordnungsgemäße Anmeldung bei der Sozialversicherung. Ermittelt wir dabei den Angaben zufolge gegen Beschuldigte von insgesamt zwölf Firmen, die insbesondere auf das Einfangen und das Verladen von Hühnern spezialisiert sind. Bei den Durchsuchungen wurden Beweismittel beschlagnahmt, darunter Computer und Mobiltelefone.

Laut Zoll sollen die Verantwortlichen ihr Personal überwiegend im russisch- und rumänischsprachigen Raum angeworben haben und in Sammelunterkünften in einem oftmals »unzumutbaren Zustand« untergebracht haben, wofür sie hohe Preise verlangten. Die täglichen Arbeitszeiten beliefen sich mitunter auf 15 bis 18 Stunden, Arbeitswegen von bis zu drei Stunden würden nicht vergütet.

Das Fehlen der notwendigen Genehmigungen sei dabei durch einen zum Schein abgeschlossenen Werkvertrag mit einer ausländischen Firma vertuscht worden, hieß es weiter. Die Razzien liefen demnach in den Regionen Emsland, Grafschaft Bentheim, Osnabrück, Münsterland und Ostwestfalen. Dabei wurden dem Zoll zufolge unter anderem auch 380.000 Euro an Vermögenswerten beschlagnahmt. (AFP/jW)