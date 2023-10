Kronzeugin belastet FTX-Gründer Bankman-Fried

AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez

New York. Im Betrugsverfahren gegen Sam Bankman-Fried hat ein weiteres Mitglied aus seinem ehemaligen Führungszirkel den Gründer der kollabierten Kryptobörse FTX belastet. Caroline Ellison, frühere Chefin von Bankman-Frieds Brokerhaus Alameda und ehemalige Lebensgefährtin des 31jährigen, beschrieb den Angeklagten am Dienstag (Ortszeit) vor einem New Yorker Gericht als »ehrgeizigen Mann«. Er habe keine Skrupel gehabt, Kreditgebern irreführende Finanzinformationen zu geben, sich in die Rivalität mit der Kryptobörse Binance hineingesteigert und glaubte, er könne eines Tages US-Präsident werden.

»Alameda zog mehrere Milliarden Dollar an Geld von FTX-Kunden ab und nutzte es für unsere eigenen Investitionen und zur Rückzahlung unserer Schulden«, sagte sie. Bankman-Fried habe ihr zudem aufgetragen, Kreditgebern eine irreführende Alameda-Bilanz vorzulegen. Auf die Frage einer Staatsanwältin, ob sie Verbrechen begangen habe, antwortete die 28jährige: »Ja, das haben wir.« (Reuters/jW)