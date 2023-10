Bericht: BRD liefert weitere Flugabwehrwaffen an Ukraine

Jörg Carstensen/dpa

New York. Die Bundesregierung plant offenbar, die Ukraine mit zusätzlichen Flugabwehrwaffen zu versorgen, um Getreidetransporte Richtung Westen vor möglichen russischen Angriffen zu schützen. Das berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen. Berlin will demnach eine zusätzliche Einheit des IRIS-T-Flugabwehrraketensystems und mehr als ein Dutzend »Gepard«-Flugabwehrpanzer in die Ukraine entsenden. Das Ziel sei, Transporte in Richtung Rumänien zu schützen. Die Waffensysteme sollen bis zum Jahresende in der Ukraine eintreffen. Weitere »IRIS-T«-Einheiten sollen folgen, sobald diese von der Industrie produziert sein, berichtete Bloomberg weiter. (jW)