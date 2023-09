Belarus wirft Polen zweifache Verletzung seines Luftraums mit Helikopter vor

Kuba Stezycki Polnische Soldaten patroulieren die belarussische Grenze (30.8.23)

Minsk. Belarus wirft seinem Nachbarland Polen eine zweifache Verletzung seines Luftraums vor. Sowohl gegen 15.20 Uhr als auch gegen 16.20 Uhr (Ortszeit) habe ein polnischer Helikopter die Staatsgrenze zu Belarus überquert, erklärte das belarussische Verteidigungsministerium am Donnerstag im Online-Dienst Telegram. Die Maschine sei bis zu eineinhalb Kilometer in den belarussischen Luftraum eingedrungen. Minsk hatte Warschau bereits am 1. September das Eindringen eines Militärhubschraubers in den eigenen Luftraum vorgeworfen.

Die Beziehungen zwischen Belarus und Polen sind seit Jahren angespannt. Seit Beginn der russischen Offensive gegen die Ukraine im Februar 2022 hat sich die Lage weiter verschärft. Die Behörden beider Staaten werfen einander regelmäßig militärische Provokationen vor. Zudem wirft Warschau belarussischen Behörden vor, Migranten beim illegalen Grenzübertritt nach Westen zu helfen - mit dem Ziel, die politische Stabilität in europäischen Ländern zu gefährden. (AFP/jW)