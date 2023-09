Volkswagen: Produktionsausfall nach Netzwerkfehler

Hendrik Schmidt/dpa Alle Räder standen still: Auch im Werk in Zwickau wurde die Produktion am Mittwoch abend zeitweise eingestellt

Wolfsburg. Die zentrale Infrastruktur von Autobauer Volkswagen ist am Mittwoch abend aufgrund eines Netzwerksfehlers ausgefallen. Wie das Handelsblatt am Abend berichtete, waren davon große Teile der hauseigenen IT und auch die Produktion betroffen. Eine Ursache der Störung war zum Zeitpunkt noch unbekannt, auch die Dimension der Störung war zum Zeitpunkt noch unklar.

Ein VW-Sprecher hatte dem Düsseldorfer Wirtschaftsblatt eine »IT-Störung von Netzwerkkomponenten am Standort Wolfsburg« bestätigt, die seit dem Vormittag bestehe: Es gebe Implikationen auf die fahrzeugproduzierenden Werke, hieß es. Laut Unternehmensangaben ruhte zum Zeitpunkt des Berichts die Produktion im Stammwerk Wolfsburg sowie in den Werken in Emden, Osnabrück und Zwickau. Das Handelsblatt berichtete mit Berufung auf »Konzernkreise«, an anderen Standorten sei der Notruf ausgefallen. Nach aktuellem Stand gelte ein Angriff von außen aber als unwahrscheinlich. Am Hauptsitz in Wolfsburg waren auch Büros vom Ausfall betroffen. (jW)