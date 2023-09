Simon Mayer/jW Die letzten 72 Stunden für den Abschluss des 75-Euro-Abos der jungen Welt laufen schon

Nur noch an diesem Wochenende sowie am Montag besteht die Option, 75 Ausgaben der Tageszeitung junge Welt zum vergünstigten Preis von nur 75 Euro zu bestellen. Spätestens am 2. Oktober bekommen Sie die Zeitung nach Hause in Ihren Briefkasten. Das Abo endet natürlich automatisch und muss nicht aktiv abbestellt werden. Unsere Erfahrung zeigt: Viele derjenigen, die die junge Welt mit einem Testabo kennengelernt haben, bleiben der Zeitung anschließend treu und abonnieren weiter. Die Inhalte machen sie für den politischen Alltag einfach unverzichtbar.

Wir möchten an dieser Stelle noch einmal dazu aufrufen, bezugswillige Institutionen an den Aboservice zu melden. Denn ein Aktionsabo der jW kann auch deutlich mehr Menschen erreichen, wenn es an Kneipen und Treffpunkte geliefert wird – soweit deren Betreiber damit einverstanden sind. Das kann ein Jugendklub sein, der sich politisch positioniert und Heranwachsenden damit Alternativen zum bestehenden System aufzeigt. Vielleicht ist aber auch die Lieblingskneipe bereit, die junge Welt auszulegen. Wer liest, bleibt länger sitzen und bestellt unter Umständen ein Getränk mehr. Es gehen natürlich auch Cafés, Seniorenklubs, Treffpunkte der Volkssolidarität oder Stadtteilzentren. Bitte sprechen Sie es nur vorher mit dem Inhaber oder Betreiber ab. Wenn Sie ganz viel Elan haben, bleiben Sie im Gespräch und werten die positiven Effekte einer Tageszeitung gemeinsam aus. Sie können den Coupon in der Zeitung nutzen oder gleich in Kontakt mit dem Aboservice treten.

Wir bieten dieses Testabo an, weil wir wissen, dass die Inhalte der Zeitung die beste Werbung für ein unbefristetes Abo sind. Die Auswahl der Nachrichten und die politische Kommentierung sind einfach anders als in der handelsüblichen bundesdeutschen Tagespresse. Zudem wird die Erinnerung an die Siege und Niederlagen der internationalen Arbeiterbewegung bei uns wachgehalten und für die Zukunft aufbereitet. Helfen auch Sie mit, dass viele andere dieses Versprechen kritisch prüfen können.