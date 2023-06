Sachsens Ministerpräsident fordert Reparatur von Nord Stream

Rio Freibeuter/Danish Defence Command/Forsvaret /Ritzau Scanpix/via Reuters/File Phot Gas weicht aus aus der zerstörten Nord-Stream-Pipeline bei der Insel Bornhol (27.9.2022)

Dresden. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat sich für eine baldige Reparatur der zerstörten Gaspipeline Nord Stream 1 ausgesprochen. Es gebe »überhaupt keinen Grund, warum wir jetzt nicht drangehen sollten, diese Pipeline zu sichern und zu reparieren«, sagte Kretschmer am Donnerstag dem Sender Welt TV.

Der CDU-Politiker forderte zudem Auskunft von der Bundesregierung über die Hintergründe des Anschlags. Die Menschen in Deutschland würden gerne erfahren, was die Bundesregierung darüber wisse, dass der US-Auslandsgeheimdienst CIA vor einem Anschlag gewarnt habe, sagte Kretschmer.

Der Ministerpräsident kritisierte auch den Umgang mit Russland, wobei er die Intervention in der Ukraine »ein großes Verbrechen« nannte. Er forderte, »den Kontakt mit der Zivilgesellschaft« in Russland »nicht so abreißen lassen« und zu »versuchen, dass wir immer noch einen Austausch miteinander haben, dass wir Optionen für die Zukunft haben«. (AFP/jW)