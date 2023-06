Krawalle israelischer Siedler nach Anschlag

Tel Aviv. Nach einem tödlichen Anschlag auf israelische Siedler im ­besetzten Westjordanland ist es dort zu Angriffen gegen Palästinenser gekommen. Mehrere Dutzend Siedler hätten Läden, Fahrzeuge, Felder, eine Tankstelle und Olivenbäume in Brand gesetzt, berichteten israelische Medien am Mittwoch. Zudem seien als Reaktion auf den Anschlag Dutzende Siedler in den vor zwei Jahren geräumten Siedlungsaußenposten Eviatar zurückgekehrt. Zwei palästinensische Angreifer hatten am Dienstag nahe einer illegalen Siedlung im Westjordanland vier Israelis getötet und vier verletzt. Beide ­Attentäter waren dabei getötet worden. (dpa/jW)