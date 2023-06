Himalajagletscher schmelzen schneller weg

Kathmandu. Die Gletscher im Himalaja, die fast zwei Milliarden Menschen mit Wasser versorgen, schmelzen wegen der Klimakrise schneller als je zuvor. Laut einem am Dienstag veröffentlichten Bericht des Internationalen Zentrums für Integrierte Entwicklung von Bergregionen verloren die Gletscher zwischen 2011 und 2020 etwa 65 Prozent mehr Eis als im vorhergehenden Jahrzehnt. »Wenn es wärmer wird, schmilzt Eis, das war erwartet worden, aber was nicht erwartet wurde und sehr beunruhigt, ist die Geschwindigkeit«, so der Hauptautor des Berichts, Philippus Wester. (AFP/jW)