Kolumbien und ELN-Guerilla unterzeichnen Waffenstillstand

Argemiro Piñeros/colprensa/dpa

Havanna. Die kolumbianische Regierung und die Guerillaorganisation ELN (Nationale Befreiungsarmee) haben bei Friedensverhandlungen einen halbjährigen Waffenstillstand vereinbart. Die Feuerpause soll ab dem 3. August für 180 Tage gelten. Ein entsprechendes Abkommen präsentierten unter anderem der kolumbianische Präsident Gustavo Petro und der Antonio García genannte Anführer der marxistisch-leninistischen ELN am Freitag in der kubanischen Hauptstadt Havanna. Die sogenannten Kuba-Abkommen beinhalteten auch eine Vereinbarung über die Beteiligung der Zivilgesellschaft am Friedensprozess.

Die Gespräche in Havanna hatten am 2. Mai begonnen. Es handelte sich um die dritte Verhandlungsrunde, seit die linke Regierung von Petro, ein Exguerillero der Gruppe M-19, die Gespräche mit der ELN vergangenen November nach vier Jahren Pause wieder aufgenommen hatte. Die Vorgängerregierung des konservativen Präsidenten Iván Duque hatte 2019 den Friedensprozess mit der ELN abgebrochen. Ab dem 14. August sollen die Gespräche in Venezuela weitergehen. (dpa/jW)