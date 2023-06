Putin: Ukraine setzt »strategische Reserve« ein

Roman Chop via AP Das Foto zeigt nach Angaben der Agentur ukrainische Soldaten am Donnerstag in einem Wald bei Kreminna

Sotschi. Die Ukraine hat nach Darstellung des russischen Präsidenten Wladimir Putin ihre seit Monaten öffentlich angekündigte Gegenoffensive begonnen. »Dies wird durch den Einsatz der strategischen Reserve bestätigt«, erklärte Putin am Freitag bei einer Konferenz in Sotschi, von der Ausschnitte auf dem Kurznachrichtendienst Telegram veröffentlicht wurden. Putin sagte, es gebe bereits seit fünf Tagen »intensive Kämpfe«; die ukrainischen Soldaten hätten ihre Ziele »in keinem Sektor erreicht«. Putin sprach von hohen Verlusten der Ukraine.

Russische Militärblogger berichteten, es seien Panzer aus deutscher und US-Produktion gesichtet worden. Verschiedene - auch proukrainische - Beobachter gingen am Freitag auf der Grundlage der Auswertung von öffentlich zugänglichem Bildmaterial aus dem Kampfgebiet davon aus, dass bei den Kämpfen allein am Donnerstag mehrere »Leopard«-Kampfpanzer und »Bradley«-Schützenpanzer außer Gefecht gesetzt worden sind. Eine offizielle ukrainische Stellungnahme lag nicht vor.

Russland erklärt seit Wochenbeginn die ukrainische Offensive für eröffnet, während die Regierung in Kiew dies offiziell zurückweist und unterstreicht, man werde den Beginn nicht verkünden. Die US-Zeitung New York Times berichtete allerdings unter Berufung auf drei hochrangige US-Regierungsvertreter, dass die ukrainische Offensive laufe. Auch der Sender NBC News hatte am Donnerstag unter Berufung auf ukrainische Quellen berichtet, dass die Offensive begonnen habe. (dpa/Reuters/jW)