Kiew bestätigt Offensivhandlungen im Donbass

Iryna Rybakova via AP Front in Bewegung: Das Bild zeigt nach Agenturangaben ukrainische Soldaten am Montag in der Nähe von Bachmut beim Beschuss eines Luftziels

Kiew. Die ukrainische Armee führt in der Region um die von russischen Truppen besetzte Stadt Bachmut nach Angaben aus Kiew mehrere Offensivhandlungen durch. Die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar teilte am Montag in ihrem Telegram-Kanal mit, dass Bachmut der zentrale Schauplatz der aktuellen Kämpfe sei. Demnach rückten die ukrainischen Streitkräfte dort entlang einer breiten Front vor. Sie hätten einige strategisch wichtige Höhen eingenommen. Die russischen Streitkräfte sind laut Maljar in der Defensive. Nach Darstellung Maljars gibt es auch im Süden des Landes lokale Kämpfe. Dort seien die feindlichen Streitkräfte ebenfalls zur Verteidigung übergegangen. Russische Angaben gab es dazu zunächst nicht.

Das russische Verteidigungsministerium hatte am Montag mitgeteilt, dass russische Verbände am Sonntag mehrere ukrainische Vorstöße unter hohen Verlusten für die Ukrainer abgewiesen hätten. Insgesamt seien an allen Frontabschnitten innerhalb von 24 Stunden 900 ukrainische Soldaten getötet worden. (dpa/jW)