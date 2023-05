USA: Kosovo von Manöver ausgeschlossen

Pristina. Nach Zusammenstößen wegen der Einsetzung albanischer Bürgermeister im mehrheitlich von Serben bewohnten Norden Kosovos haben die USA das Land von einer Militärübung ausgeschlossen. Es werde am gemeinsamen Manöver namens Defender 23 nicht teilnehmen, teilte der US-Botschafter in Pristina am Dienstag mit. Im April hatte die serbische Bevölkerung in vier Orten die Kommunalwahlen boykottiert. Trotz einer Wahlbeteiligung von weniger als 3,5 Prozent hatte Ministerpräsident Albin Kurti in der vergangenen Woche die gewählten Bürgermeister formell eingesetzt. (dpa/jW)