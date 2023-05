Deutsche Fußball-Liga stimmt über Einstieg von Investor ab

Bernd Thissen/dpa »Nein zu Investoren in der DFL!« (Westfalenstadion, 22.4.2023)

Frankfurt am Main. Die 36 Profivereine der Ersten und Zweiten Fußballbundesliga stimmen an diesem Mittwoch in einem Flughafenhotel in Frankfurt am Main über den Einstieg eines Investors ab. Auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball-Liga (DFL) ist eine Zweidrittelmehrheit nötig, damit der von DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke und den Interimsgeschäftsführern Axel Hellmann und Oliver Leki befürwortete Milliardendeal mit einer Beteiligungsgesellschaft abgeschlossen werden kann.

Der Widerstand in den Fankurven beinahe aller Stadien ist seit Wochen groß. Eine breite Front von Drittligisten hat mit dem Kartellamt gedroht. Konkret sieht der Plan vor, dass ein Investor 12,5 Prozent an der nationalen und internationalen Medienvermarktung der beiden Ligen für eine Laufzeit von 20 Jahren erwirbt. Dafür soll er mindestens zwei Milliarden Euro zahlen. Kommt die Zweidrittelmehrheit zustande, soll der Deal mit einem von drei verbliebenen Interessenten bis Mitte Juli abgeschlossen werden. (dpa/jW)