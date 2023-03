Schwarzes Meer: US-Drohne kollidiert mit russischem Flugzeug

imago images/ZUMA Wire

Washington. Eine unbemannte Drohne des US-Militärs ist im internationalen Luftraum über dem Schwarzen Meer mit einem russischen Kampfflugzeug zusammengestoßen und durch den Zwischenfall zerstört worden. Die Drohne sei nach der Kollision zum Absturz gebracht worden, teilte das US-Militär am Dienstag mit. Washington beklagte ein »unsicheres und unprofessionelles« Handeln der russischen Seite, das den Zwischenfall verursacht habe. Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, sagte, Abfangmanöver dieser Art seien an sich nicht unüblich. Dieser Fall steche aber heraus durch das Vorgehen der russischen Seite, das zu einem kompletten Verlust der Drohne geführt habe. US-Präsident Biden sei über den Vorfall informiert worden.

Von militärischer Seite hieß es, zwei russische Kampfflugzeuge hätten ein Abfangmanöver gegen die Drohne vom Typ MQ-9 geflogen, die im internationalen Luftraum über dem Schwarzen Meer geflogen sei. Einer der Jets habe einen Propeller der Aufklärungsdrohne beschädigt. Vor der Kollision hätten die russischen Flugzeuge mehrfach Treibstoff über der Drohne abgelassen und seien vor dieser hergeflogen - in »rücksichtsloser«, »umweltschädlicher« und »unprofessioneller« Weise. Dieser Vorfall zeuge von einem »Mangel an Kompetenz«. Eine Begründung für den Aufenthalt der US-Drohne in der Nähe des russischen Luftraums lieferte Washington nicht. Es hieß lediglich, die Drohne habe einen Routineeinsatz im internationalen Luftraum durchgeführt. (dpa/jW)