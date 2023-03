Nach Sturm auf Kongress in Brasilien: 130 Verdächtige freigelassen

Eraldo Peres/AP/dpa Das beschädigte Gebäude des Obersten Gerichtshofs in Brasília (10.1.2023)

Brasília. Nach dem Sturm aufgebrachter Anhänger des früheren brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro auf das Regierungsviertel in Brasília sind 130 Verdächtige vorläufig freigelassen worden. Es bestehe keine Gefahr für die Allgemeinheit mehr, teilte der Oberste Gerichtshof am Montag mit. Die Verdächtigen seien bereits angeklagt worden und könnten ihre Prozesse in Freiheit verfolgen. Sie werden demnach mit einer elektronischen Fußfessel überwacht und müssen sich an Auflagen halten. Sie sollen demnach zum Beispiel unter nächtlichem Hausarrest stehen und dürfen keine sozialen Netzwerke nutzen.

Insgesamt wurden von 1.406 Festgenommenen bislang mehr als 1.000 Personen wieder freigelassen. 392 Menschen befinden sich nach Angaben des Obersten Gerichtshofs weiterhin in Haft, darunter 310 Männer und 82 Frauen. Die Generalstaatsanwaltschaft hat bereits Anklage gegen 919 Verdächtige erhoben, unter anderem wegen Anstiftung zu Straftaten und der Bildung einer kriminellen Vereinigung.

Kurz nach dem Amtsantritt des linken Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hatten Anhänger des vorherigen ultrarechten Staatschefs Bolsonaro am 8. Januar den Kongress, den Regierungssitz und den Obersten Gerichtshof in der Hauptstadt Brasília gestürmt. Bolsonaro hatte seine Wahlniederlage nie ausdrücklich anerkannt und Zweifel am Wahlsystem gestreut. (dpa/jW)