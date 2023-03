Motorenfirma von Renault, Geely und Saudi-Aramco

Amr Nabil/AP/dpa Im vergangenen Jahr feierte Aramco sein Debüt des Börsengangs an der Börse von Riad

Riad. Der Saudi-Arabische Ölkonzern Saudi Aramco steigt in ein neues Joint-Venture des französischen Autobauers Renault und des chinesischen Herstellers Geely. Wie die Firmen am Donnerstag mitteilten, werde der Anteil von Renault und Geely jeweils gleich groß ausfallen, Aramco erhalte einen Minderheitsanteil. Wie viel Geld Aramco investiert und wie groß die Anteile der drei Unternehmen jeweils ausfielen, blieb zunächst unklar. Reuters hatte im Januar berichtet, es gehe um einen Aramco-Anteil von bis zu 20 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen. Der Ölmulti werde insbesondere bei synthetischen Kraftstoffen und Wasserstoff seine Fähigkeiten einbringen, sagte Renault-Chef Luca de Meo. Renault will sich verstärkt auf die Entwicklung von Elektroautos konzentrieren und das Motorengeschäft abspalten. Das Gemeinschaftsunternehmen strebt eine jährliche Kapazität von mehr als fünf Millionen Verbrennungs- und Hybridmotoren pro Jahr an. (Reuters/jW)