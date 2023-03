Panama: »Homoehe« kein Menschenrecht

Panama-Stadt. Der Oberste Gerichtshof Panamas hat nach jahrelangen Beratungen gegen gleichgeschlechtliche Ehen gestimmt. Das Eingehen einer solchen Ehe sei kein »Menschenrecht«, hieß es in einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil. Das Land habe homosexuelle Eheschließungen nicht zwingend anzuerkennen. Zwar sei das Recht auf diese ein legitimer Wunsch der Betroffenen, erklärten die Richter. »Es fällt aber nicht in die Kategorie Menschenrecht oder Grundrecht.« (dpa/jW)