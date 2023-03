Russland wirft Ukraine »Terrorangriff« vor

Moskau. Die Regierung in Moskau wirft bewaffneten Ukrainern vor, in der russischen Region Brjansk einen »Terrorangriff« verübt zu haben. Es sei bewusst auf Zivilisten geschossen worden, erklärte Präsident Wladimir Putin am Donnerstag. Es handele sich um einen Terrorakt. Die Regionalregierung von Brjansk machte eine Gruppe ukrainischer Saboteure verantwortlich. Nach Angaben von Gourverneur Alexander Bogomas wurden zwei Menschen getötet und ein Elfjähriger verletzt. Russischen Staatsmedien zufolge wurden zudem Dorfbewohner als Geiseln genommen. Der ukrainische Präsidentenberater Michailo Podoljak warf Russland vor, eine »klassische Provokation« zu inszenieren. Präsident Putin berief eine Sondersitzung des Nationalen Sicherheitsrates ein. Eine geplante Reise in den Kaukasus sei kurzfristig abgesagt worden, hieß es. (Reuters/dpa/jW)