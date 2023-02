Schottland: Kandidatin für Sturgeon-Nachfolge

Edinburgh. Die schottische Finanzministerin Kate ­Forbes will die Nachfolge der ­scheidenden Regierungschefin Nicola Sturgeon antreten. »Ich reiche heute meine Kandidatur ein, Schottlands nächste Erste Ministerin zu werden, mit der Vision, Erfahrung und ­Kompetenz, Wähler in ganz Schottland zu inspirieren«, schrieb die Politikerin der Schottischen Nationalpartei (SNP) am Montag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Der 32jährigen werden sehr gute Chancen eingeräumt. Forbes gilt als bestens vernetzt in der schottischen Wirtschaft und als streng religiös und eher konservativ, was auf einen anderen politischen Kurs als den Sturgeons hindeuten ­könnte. (dpa/jW)