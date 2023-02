Kolumbiens Regierung und ELN-Guerilla setzen Friedensgespräche fort

AP Photo/Marco Ugarte Mexikos Außenminister Marcelo Ebrard (M.) mit Delegationen der ELN und der kolumbianischen Regierung in Mexiko-Stadt am Montag

Mexiko-Stadt. Die kolumbianische Regierung und die linke Guerillaorganisation ELN haben in Mexiko-Stadt ihre Friedensgespräche fortgesetzt. Diese zweite Gesprächsrunde solle nach fast 60 Jahren Konflikt den Weg für einen Waffenstillstand ebnen, sagten am Montag die Delegationsleiter beider Verhandlungsparteien. Zudem soll in Mexiko eine stärkere Beteiligung der Gesellschaft an der Friedenskonsolidierung vereinbart werden. »Wir müssen Ergebnisse erzielen«, sagte der Chefunterhändler der Regierung, Otty Patiño.

Nach vier Jahren Pause hatten im November die Vertreter der Regierung und der Nationalen Befreiungsarmee (ELN) in der venezolanischen Hauptstadt Caracas ihre Friedensgespräche wieder aufgenommen. An dem Friedensprozess nehmen die linken lateinamerikanischen Regierungen von Brasilien, Kuba, Venezuela, Mexiko und Chile sowie Norwegen als Garanten teil. (dpa/jW)