Feuer in Hamburger Flüchtlingsunterkunft

Jonas Walzberg/dpa

Hamburg. In einer Flüchtlingsunterkunft in Hamburg-Winterhude ist am Montag nachmittag bei einem Feuer ein Mensch ums Leben gekommen. Ein Mensch sei tot geborgen worden, sagte ein Feuerwehreinsatzleiter einem dpa-Fotografen. Insgesamt seien rund zehn Container durch das Feuer zerstört oder beschädigt worden.

Die Hintergründe zu dem gegen 17.30 Uhr gemeldeten Brand seien völlig unklar, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Feuerwehr sei mit 75 Einsatzkräften am Brandort. (dpa/jW)