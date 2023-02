Griechenland: Seeleute legen Fährverkehr lahm

IMAGO/ANE Edition

Athen. In Griechenland hat am Mittwoch ein Streik der Seeleute den Inlandsfährverkehr lahmgelegt. Bis Freitag morgen soll keine Fähre von und zu den Inseln der Ägäis und des Ionischen Meeres auslaufen. Die Gewerkschaften der Seeleute fordern neue Tarifverträge mit mehr Geld und Maßnahmen gegen Schwarzarbeit. In Folge des Streiks sind zahlreiche griechische Inseln von der Außenwelt abgeschnitten. Der Fährverkehr ist so wichtig wie die Eisenbahnen in anderen Ländern. Der Gewerkschaftsverband hat weitere Streiks für die kommenden Wochen angekündigt, sollten die Reedereien nicht nachgeben und mindestens zwölf Prozent Lohnerhöhung bewilligen. (Reuters/jW)