Spanien hebt Maskenpflicht in Bus und Bahn auf

Frank Rumpenhorst/dpa Ende 2021 galt in Spanien vorübergehend sogar die Maskenpflicht im Freien

Madrid. Die spanische Regierung hebt von Mittwoch an die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln auf. Die Aufhebung der Maskenpflicht in Bussen, Bahnen und Fähren sei möglich, weil die epidemiologische Situation in Spanien derzeit »enorm stabil« sei, sagte Gesundheitsministerin Carolina Darias am Dienstag in Madrid. In spanischen Krankenhäusern, Gesundheitszentren und Pflegeheimen müssen vorerst aber weiter Masken getragen werden.

Spanien hatte die Pflicht zum Tragen einer Maske in Innenräumen bereits im April 2022 aufgehoben, in öffentlichen Verkehrsmitteln blieb sie jedoch bestehen. Die Coronamaßnahmen waren in Spanien besonders streng. Neben strikten Ausgangsbeschränkungen hatte das Land zur Eindämmung der Omikron-Variante Ende 2021 sogar vorübergehend die Maskenpflicht im Freien eingeführt. (AFP/jW)