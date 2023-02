Schweiz: Tränengas gegen Klimaprotest

Genf. Bei einer Demonstration von Klimaschützern in der Schweiz ist es zu gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei und zu Sachbeschädigungen gekommen. In Basel setzte die Polizei nach eigenen Angaben am Sonnabend Tränengas, Pfefferspray und Gummigeschosse gegen Demonstrierende ein, die ohne Genehmigung hinter einem Spruchband mit der Aufschrift »Es gibt keinen grünen Kapitalismus« durch die Innenstadt zogen. Ein Großteil der 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der »Revolutionären Klimademo« sei vermummt und mit Schutzbrillen ausgerüstet gewesen, erklärte die Polizei. (AFP/jW)