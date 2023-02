Test für Meloni bei Regionalwahlen in Italien

Rom. In den beiden bevölkerungsreichsten Regionen Italiens, der wirtschaftsstarken Lombardei (7,8 Millionen Einwohner) und dem Latium mit der Hauptstadt Rom (4,7 Millionen), haben am Sonntag Wahlen zu den jeweiligen Regierungschefs und den Parlamenten begonnen. Die Abstimmungen gelten als Test für die seit Oktober regierende faschistische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Deren Partei Fratelli d’Italia wird bisher in der Auseinandersetzung mit den Mitte-links-Kandidaten vom sozialdemokratischen PD und der Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) als Favoritin gesehen. Die Abstimmung endet am Montag abend, einen zweiten Wahlgang gibt es nicht.