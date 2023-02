Brasiliens Präsident Lula in Washington

Washington. Nach den Angriffen Rechter auf die Parlamente in Washington und Brasília wollen US-Präsident Joseph Biden und sein brasilianischer Amtskollege Luiz Inácio Lula da Silva gemeinsam die Demokratie in Nord- und Südamerika schützen. Bei einem Treffen in der US-Hauptstadt am Freitag vereinbarten die beiden Präsidenten zudem eine stärkere Zusammenarbeit beim Klimaschutz. Zur Ukraine dagegen blieben die unterschiedlichen Positionen bestehen. Nach dem Treffen mit Biden sagte Lula, er wolle zusammen mit Repräsentanten nicht am Krieg beteiligter Länder endlich Frieden schaffen. (AFP/jW)