El Salvador plant riesigen Knast für Bandenmitglieder

Presidencia El Salvador/dpa Grausiger Bau: Der neue, riesige Knast – offiziell: »Zentrum zur Zwangsunterbringung von Terrorismus«.

Tecoluca. In El Salvador plant einen riesigen Gefängniskomplex in dem künftig Bandenmitglieder untergebracht werden sollen. Die bereits fertig gebaute Anlagen wurde in der Nacht auf Mittwoch (Ortszeit) bei einem Rundgang von Präsident Nayib Bukele in einem Video präsentiert, das landesweit im Fernsehen des mittelamerikanischen Landes ausgestrahlt wurde. In dem riesigen Knastkomplex sollen künftig bis zu 40.000 Gefangene eingesperrt werden. Wann die Anlage in Betrieb genommen wird, ist noch unklar.

Die Gefängnis in Tecoluca, rund 75 Kilometer südöstlich der Hauptstadt San Salvador, nimmt nach Angaben der Regierung insgesamt eine Fläche von 165 Hektar im Zentrum des Landes ein. Rund 850 Soldaten und Polizisten sollen es überwachen. In dem Land mit sechs Millionen Einwohnern gilt seit knapp einem Jahr der Ausnahmezustand. Seitdem wurden mehr als 62.000 Menschen als angebliche Bandenmitglieder festgenommen. Menschenrechtsaktivisten sprechen von willkürlichen Festnahmen. (dpa/jW)