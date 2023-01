Lula: Polizisten und Militärs haben mit Demonstranten kooperiert

AP Photo/Gustavo Moreno Unter Aufsicht: Der von Lula da Silva nach den Ereignissen vom Sonntag für die Hauptstadt eingesetzte Bundeskontrolleur Ricardo Cappelli (Mitte) inspiziert am Mittwoch Militärpolizisten

Brasília. Nach dem Vordringen rechter Anhänger des früheren brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro in das Regierungsviertel in Brasília am vergangenen Sonntag hat Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva Teilen der Polizei und des Militärs eine Zusammenarbeit mit den gewalttätigen Demonstranten vorgeworfen. Viele Personen innerhalb der Militärpolizei des Bundesdistrikts und der Streitkräfte hätten mit den Angreifern konspiriert, sagte Lula am Donnerstag laut dem Nachrichtenportal G1 vor Journalisten. Beispielsweise sei den gewalttätigen Demonstranten die Tür zum Regierungssitz Palácio do Planalto geöffnet worden. »Wir werden das in aller Ruhe untersuchen und herausfinden, was wirklich passiert ist«, kündigte Lula an.

Auf Videos war zu sehen, wie sich Polizisten mit Bolsonaro-Anhängern unterhielten und beim Angriff auf den Kongress zunächst nicht eingriffen. Erst nach Stunden brachten die Sicherheitskräfte die Lage wieder unter Kontrolle. Lula kündigte zudem eine Überprüfung der Mitarbeiter im Präsidentenpalast an. Bolsonaro hatte während seiner Amtszeit zahlreiche ehemalige Offiziere in die Regierungszentrale geholt. »Wir wollen sehen, ob wir das korrigieren und sie durch Laufbahn-Beamte ersetzen können, damit das hier wieder eine zivile Regierung wird«, sagte Lula. (dpa/jW)