Russischer Ölkonzern Lukoil verkauft Raffinerie in Italien

REUTERS/Antonio Parrinello Verkauft, nicht beschlagnahmt. Lukoil-Raffinerie in Sizilien

Rom. Der russische Ölkonzern Lukoil verkauft seine italienische Raffinerie. Sie werde von einem Konsortium um den zyprischen Finanzinvestor G.O.I. Energy übernommen, teilten die beteiligten Unternehmen am Montag mit. Es sei der erste größere Verkauf von russischen Vermögenswerten seit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine. Der Schweizer Rohstoffhändler Trafigura stellt einen Teil der Finanzierung bereit und übernimmt die Lieferung von Rohöl und die Produktion von Raffinerieprodukten. Trafigura werde keine Anteile an der Anlage halten.

Der Verkauf der Lukoil-Raffinerie in Italien steht im Kontrast zum Vorgehen in anderen Ländern. So verstaatlichte Deutschland die frühere Gazprom Germania und benannte den Gasimporteur Sefe um. Die Raffinerie Schwedt wurde unter Treuhandverwaltung gestellt. Russland hat seinerseits zahlreiche Vermögenswerte westlicher Konzerne beschlagnahmt. (Reuters/jW)