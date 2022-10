Italien: Regierung wird spätestens Montag vereidigt

Gregorio Borgia/AP Photo Es kriselte zwischen Berlusconi (l.) und Meloni (r.), aber jetzt scheinen sie vereint (Rom, 19.10.2022)

Rom. In Italien ist die Regierungsbildung so gut wie abgeschlossen. Der Chef der rechten Lega, Matteo Salvini, kündigte am Mittwoch an, die neue Regierung werde voraussichtlich zwischen Samstag und Montag ihren Amtseid leisten. Ursprünglich war dafür der 26. Oktober vorgesehen. Damit wird dann ein Rechtsbündnis unter Führung der Faschistin Giorgia Meloni Italien regieren. Melonis Partei Fratelli d›Italia hatte vergangenen Monat zusammen mit der Lega und der Forza Italia von Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi die Parlamentswahl gewonnen. (Reuters/jW)