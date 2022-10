Russischer Kampfjet in Russland über Wohnviertel abgestürzt

Stringer/Reuters Nach dem Absturz: Die Unfallstelle in Jejsk (17.10.2022)

Moskau. Ein russischer Kampfjet vom Typ »Su-34« ist am Montag in der russischen Stadt Jejsk am Asowschen Meer über einem Wohnviertel abgestürzt. Das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte den Absturz. Beim Start habe eines der zwei Triebwerke der Maschine Feuer gefangen, hieß es. Die zwei Mann aus dem Cockpit des Kampfbombers hätten sich mit Fallschirmen gerettet. Angaben über Opfer am Boden gab es zunächst nicht. Nicht verifizierte Videos und Fotos, die aus der Stadt stammen sollen, zeigten eine Explosion dicht an einem mehrstöckigen Wohnhaus und einen großen Brand. Das Ministerium sprach von einem Übungsflug. (dpa/jW)