Iran: Streik von tausenden Arbeitern der Ölindustrie

AP/dpa Aus Solidarität zu den Protesten streiken nun auch die Arbeiter der Ölindustrie im Iran (Teheran, 21.9.2022)

Asalouyeh. Mehr als tausend Arbeiter der petrochemischen Werke Bushehr, Damavand und Hengam in der Hafenstadt Assaluyeh streikten und protestierten seit dem frühen Montag morgen, wie Radio Farda, der iranische Ableger von Radio Free Europe/Radio Liberty berichtete.

Einige Arbeiter der staatlichen iranischen Raffinerie Abadan hätten sich dem Streik der Petrochemiearbeiter in Asalouyeh an der Küste des Persischen Golfs angeschlossen, der am Montag morgen begann. Berichten in sozialen Medien zufolge legten Arbeiter der Abadan-Raffinerie nur Stunden nach Bekanntwerden des Streiks im Asalouyeh-Komplex in der Provinz Bushehr die Arbeit nieder. (jW)