US-Regierung belegt Chinas Chipindustrie mit Exportbeschränkungen

Florence Lo/Reuters Könnten bald für China schwieriger zu erhalten sein: Halbleiter

Washington. Die US-Regierung will die technologischen und militärischen Fortschritte Chinas mit einer Reihe von weitreichenden Exportbeschränkungen ausbremsen. Mit den neuen Regeln für die Ausfuhrkontrolle soll China unter anderem der Zugang zu bestimmten Halbleiterchips verwehrt werden, die mit US-Geräten weltweit produziert werden. Die Vorschriften sollen nach Angaben der US-Regierung vom Freitag mit sofortiger Wirkung angewendet werden. Demnach dürfen die Chipzulieferer KLA, Lam Research and Applied Materials keine Anlagen mehr an chinesische Werke liefern, die fortschrittliche Logikchips herstellen. Die Schritte der US-Regierung könnten nach Einschätzung von Experten die chinesische Chipindustrie um Jahre zurückwerfen.

Der US-Halbleiter-Verband Semiconductor Industry Association begrüßte die Ankündigung. Die neuen Regeln dürften die Innovationen der USA »vor Chinas räuberischen Aktionen schützen«, hieß es in einer Mitteilung. Auch andere Länder sollten sich an den US-Vorschriften beteiligen, um die Wirkung der Maßnahmen zu verstärken. (Reuters/jW)