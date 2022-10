Russland verstaatlicht AKW Saporischschja

Dmitry Astakhov/Pool Sputnik Government/AP/dpa Putin bei der Zeremonie zum Beitritt der ukrainischen Regionen zur Russischen Föderation am Freitag in Moskau

Moskau. Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Regierung in Moskau beauftragt, das von seinen Truppen besetzte ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja zu verstaatlichen. »Die Regierung ist angewiesen zu gewährleisten, dass Objekte zur Nutzung von Atomenergie des Kernkraftwerks Saporischschja und anderes für dessen Funktion notwendiges Eigentum in den staatlichen Besitz übernommen werden«, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Dekret. Das AKW Saporischschja ist das größte Kernkraftwerk in Europa. Russland kontrolliert das AKW faktisch seit Anfang März, als Moskaus Truppen im Zuge des Angriffskriegs große Teile der Südukraine besetzten. Das Kraftwerk ist in den vergangenen Monaten bei schweren Kämpfen mehrfach unter Beschuss geraten und musste sogar heruntergefahren werden. Am Mittwoch unterzeichnete Putin ein Gesetz über den Beitritt der Region Saporischschja zur Russischen Föderation. (dpa/jW)