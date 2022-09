Kiew setzt Makejew als neuen Botschafter in BRD ein

picture alliance / dpa

Kiew/Berlin. Olexij Makejew ist als neuer Botschafter der Ukraine in der Bundesrepublik offiziell eingesetzt worden. Das entsprechende Dekret des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij wurde am Freitag auf dessen Internetseite zunächst auf ukrainisch veröffentlicht. Der 46jährige Karrierediplomat Makejew folgt dem bisherigen Botschafter Andrij Melnyk. Der neue Vertreter des osteuropäischen Landes in Deutschland war seit 2020 im ukrainischen Außenministerium Sonderbeauftragter für die Verschärfung der Sanktionen gegen Russland.(dpa/jW)